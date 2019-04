LINK RCTI! Live Streaming Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris, Tonton Pakai Cara Ini

Saksikan siaran langsung Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris malam ini melalui live streaming RCTI, beIN Sports 1 dan laman Vidio.com premier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live streaming RCTI Manchester United vs Chelsea atau MU vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris tersaji malam ini pada Minggu (28/4/2019).

Siaran langsung dan live streaming Manchester United vs Chelsea (Man United vs Chelsea) mulai pukul 22.30 wib. Live Streaming Man United vs Chelsea juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier. Link ada di bagian berita ini.

Duel sarat gengsi antara Manchester United dan Chelsea bakal digelar di Stadion Old Trafford, Minggu (28/4/2019) mulai pukul 22.30 WIB.

Pertandingan tersebut dapat disaksikan secara langsung lewat siaran televisi di RCTI dan beIN Sports 1.

Akan tetapi, BolaSporter juga dapat menggunakan layanan live streaming untuk menyaksikan laga tersebut.

Demi Posisi Empat Besar

Manchester United dan Chelsea, sama-sama harus meraih poin penuh demi mengamankan satu tempat di empat besar klasemen Liga Inggris musim 2018-2019.

Manchester United kini berada di peringkat keenam klasemen sementara dengan mengemas 64 poin.

Sementara, Chelsea kini berada tiga strip di atas United atau posisi empat klesemen sementara dengan mengemas 67 poin.