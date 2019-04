LIVE beIN Sports 1! Link Live Streaming Burnley vs Manchester City di Liga Inggris, Ini Cara Nonton

Saksikan laga Burnley vs Manchester City (Man City) di Liga Inggris malam ini yang dapat diakses live streaming Bein Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan live streaming Burnley vs Manchester City (Man City) di Liga Inggris malam ini di pekan 36, Minggu (28/4/2019) akan disajikan.

Laga Burnley vs Man City disiarkan langsung beIN Sport 1. Live Streaming Burnley vs Manchester City juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier mulai pukul 20.00 Wib. Link ada di bagian berita ini.

Jelang laga Burnley vs Man City, Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, memberikan peringatan terhadap Manchester City soal lawatan sang rival ke markas Burnley.

Baca: LIVE RCTI! Link Live Streaming Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris, Demi Liga Champions

Saat ini Liverpool dan Manchester City masih bersaing ketat di puncak klasemen sementara Liga Inggris.

Persaingan yang ketat membuat kedua tim tak boleh terpeleset andai tak ingin kesempatan meraih gelar hilang dari tangan mereka.

Soal lawatan sang rival ke markas Burnley, Juergen Klopp sempat memberikan peringatan terhadap Manchester City.

"Apakah Burnley tempat yang ingin ada dalam jadwal kami saat ini? Tidak, jujur saja tidak," tutur Klopp yang dikutip dari liverpool echo melalui Bolasport.com.

"Ini bukan tempat yang membuat anda berpikir, 'Ah bagus, kami pergi ke Burnley. Poin yang mudah',"

"Itu tempat yang sulit untuk didatangi dan mereka dalam momentum bagus. Burnley sudah terbiasa dengan gaya bermain mereka, sudah aman dari zona degradasi, itu hal bagus," kata pelatih asal Jerman tersebut.