Penampakan Aneh Bayi Nikita Mirzani & Dipo Latief yang Lahir, Sahabat Billy Syahputra Tulis Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampakan aneh bayi Nikita Mirzani dan Dipo Latief yang baru dilahirkan muncul. Sahabat Billy Syahputra itu menulis hal ini.

Setelah melahirkan anak ketiga, Nikita Mirzani memposting kali pertama di Instagram foto anaknya. Anehnya, foto itu cuma berupa kaki putranya.

Berita bahagia datang dari selebriti Nikita Mirzani yang melahirkan anak ketiganya.

Anak ketiga yang berjenis kelaminn laki-laki ini lahir pada Minggu (28/4/2019).

Postingan pertama Nikita Mirzani usai melahirkan pun langsung diserbu netizen.

Nikita mirzani mengunggah foto kaki anaknya dan memberikan sebuah pesan cinta.

Time after time I’ve been waiting to see you.

I carried your heart in me and now I got to hold you in my arms.

My beautiful son, I hope you know how much I love you.

The whole world can stand against us, but I’ll always hold your hands and keep you close to me.