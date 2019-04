Ranty Maria Tulis Bahagia Jelang Pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella, Giorgino Abraham Posting Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ranty Maria tulis soal bahagia jelang pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella yang berlangsung, Minggu (28/4/2019). Sementara, Giorgino Abraham posting ini.

Jelang pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella, Ranty Maria juga merayakan momen bahagia.

Hal ini tergambar dari postingan instagram Ranty Maria, Sabtu (27/4/2019) jelang pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella.

Ranty Maria menulis tentang ulang tahunnya.

"I want to say thank you for all of your wishes and prayers for me peeps. God is so so good and i am so so blessed. Omg i’m so happy i got so much loveeee today! And well i guess i’m officially a member of the 20-ish club now,"

(Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua keinginan dan doa Anda untuk saya mengintip. Tuhan sangat baik dan saya sangat diberkati. Omg, saya sangat senang saya mendapat banyak cinta hari ini! Dan saya rasa saya secara resmi menjadi anggota klub 20-an sekarang)," tulisnya.

Beda dengan Giorgino Abraham, dia memposting foto bersama dua temannya di akun giorgino_abraham.

Dalam captionnya ditulis singkat, "Broertjes"

Keduanya memang tak hadir di acara pernikahan Ammar dan Ibel karena tak diundang.

Ya, jelang pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella, rupanya Ranty Maria sang mantan kekasih tak mendapat undangan.