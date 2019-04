Bangga! Ada Nama Indonesia di Balik Avengers:Endgame, Lelaki ini Dua Kali Terlibat Proyek Marvel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siapa yang tidak bangga bila nama negaranya mendunia, apalagi terlibat dalam proyek sekelas film Avengers: Endgame

Jalan cerita memang dijaga ketat pihak Marvel Studios untuk menghindari spoiler kepada para penontonnya.

Cerita detail Endgame juga dirahasiakan kepada para aktor dan kru pembuatan layar lebar berdurasi 3 jam ini, agar tak sampai bocor.

Tapi, untuk urusan siapa saja kru di balik layar, mereka mengumbarnya biar semakin bangga dengan karyanya.

Nah, dalam deretan daftar nama kru yang terlibat, ada pemuda asal Indonesia di dapur tim efek visual film Avengers: Endgame.

Dia adalah Denny Ertanto, yang untuk kali kedua terlibat dalam proyek film Marvel.

Buat yang mengikuti kiprah cowok berkacamata ini, jejak karyanya di film-film box office Holywood sudah mentereng alias banyak.

Sebut saja keterlibatannya sebagai CG Compositor di film War For The Planet of the Apes, bahkan sebelumnya, Denny juga ikut mengerjakan efek visual Infinity War, tepatnya di beberapa adegan Iron Man dan Doctor Strange di Planet Titan.

Sebagai informasi untuk Anda yang sudah menonton Endgame, Denny disebut kebagian peran mengerjakan efek untuk adegan krusial pertempuran akhir antara Avengers melawan Thanos.

"We can be proud now, to be part of the saga," tulis akun Denny Ertanto sambil mengambil tangkapan layar namanya di deretan kru film Avengers: Endgame.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Denny Ertanto, Pemuda Indonesia yang Ikut Andil Kerjakan Efek Visual Avengers: Endgame"