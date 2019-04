Undangan Resepsi Pernikahan Syahrini & Reino Barack Beredar, Simak Aturan Tamu, Luna Maya Diundang?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Undangan resepsi pernikahan Syahrini dan Reino Barack beredar. Apakah Luna Maya Diundang? Simak aturan untuk tamunya.

Pernikahan Syahrini dan Reino Barrack masih saja terus diperbincangkan di dunia maya.

Yang terbaru adalah kabar mengenai beredarnya, undangan resepsi pernikahan Syahrini dan Reino Barrack di Indonesia. Luna Maya diundang?

Di dalam undangan tersebut ada hal yang cukup membuat kaget para warganet.

Baca: Live Streaming Resepsi Pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella, Ranty Maria dan Giorgino Abraham Ada?

Baca: Putra Nikita Mirzani Disebut Mirip Uya Kuya, Dipo Latief Ngotot Ingin Lakukan Ini untuk Anak Itu

Baca: Baru Umrah, Ayu Ting Ting Berbikini di Pantai Disorot, Teman Ivan Gunawan dan Ruben Onsu Sebut Ini

Pasalnya, ada aturan dibuat untuk tamu undangan yang datang.

Salah satunya adalah kedua mempelai ini tak ingin ada warna putih di resepsi pernikahannya di Indonesia.

Resepsi pernikahan akan berlangsung mulai 18:30 WIB.

Dalam pernikahannya di Indonesia, Syahrini dan Reino Barack tidak ingin ada warna putih.

Hal itu tertera dalam undangan yang diunggah oleh akun gosip Instagram Indonesia, Senin (29/4/2019).

"Dress code: As you please (no white color).