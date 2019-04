Hadiri Wisuda Santri Sukamta Berpesan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Bupati Tanahlaut H Sukamta bersama Wakil Bupati (Wabup) Abdi Rahman menghadiri kegiatan wisuda Amtsilati kedua Pondok Pesantren Sirajul Huda di Halaman Pondok Pesantren Sirajul Huda, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari pada Selasa (30/4/2019).

Dalam kegiatan tersebut juga berhadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tala, yakni Kapolres Tanahlaut AKBP Sentot Adi Dharmawan, Dandim 1009/Pelaihari Letkol Infanteri Bagus Budi Adrianto serta tokoh masyarakat H Iriansyah.

Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Sirajul KH Abdurrahman, metode belajar Amtsilati yang digunakan di Pondok Pesantren Sirajul Huda adalah metode membaca arab gundul dan biasanya berada pada kitab kuning.

Diajarkan di pondok pesantren dalam waktu yang cukup singkat yaitu dari enam bulan hingga satu tahun. Berbeda dengan metode dulu yang memerlukan waktu cukup lama.

Pria yang kerap disapa Guru Addurrahman tersebut juga menambahkan, saat ini di Pondok Pesantren Sirajul Huda sudah memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT dan ia berencana akan menambahkan SMA IT dan SMK IT agar para santri di Pondok Pesantren Sirajul Huda tidak perlu bingung melanjutkan pendidikan kemana nanti jika sudah lulus.

KH Abdurahman juga berpesan kepada para santri agar jangan mudah berpuas diri dan terus melanjutkan pendidikan.

Sementara itu Bupati Tala Sukamta kepada Banjarmasinpost.co.id mengatakan, momen wisuda ini adalah momen yang ditunggu oleh para guru dan orangtua atau wali santri, karena momen ini adalah sebuah bukti bahwa sang santri telah berhasil mendapatkan pendidikan yang terbaik.

Sukamta juga berpesan kepada seluruh wisudawan agar tidak mudah puas diri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan bisa mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang didapat di lingkungan sekitarnya.

"Seperti kata pepatah tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat dan sebarkan ilmu yang kita punya," ujarnya.

Bupati Tala Sukamta juga berpesan kepada seluruh santri agar mementingkan adab terlebih dahulu, karena menurutnya jika ilmu tak diiringi dengan adab yang baik maka ilmu tersebut akan sia-sia. (aol/*)