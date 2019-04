Link Live Streaming RCTI - Tottenham vs Ajax Amsterdam Leg 1 Semifinal Liga Champion Malam Ini

Tottenham Hotspur menjamu Ajax Amterdam dalam leg pertama semifinal Liga Champions 2018/2019 Rabu (1/4/2019) dinihari dan disiarkan langsung dan live streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming RCTI dinihari nanti dipanaskan laga Tottenham Hotspur vs Ajax Amsterdam dalam leg pertama semifinal Liga Champions 2018/2019 .

Laga Tottenham vs Ajax akan disiarkan langsung dan live streaming RCTI.

Live streaming Tottenham vs Ajax Amsterdam via live streaming RCTI bisa disaksikan lewat laman metube.id atau aplikasi MNC Now.

Laga Tottenham Hotspurs vs Ajax Amsterdam dijadwalkan dimulai pukul 02.00 WIB.

Baca: VIDEO Live Streaming MNC TV Tottenham Hotspur vs Ajax Amsterdam di Liga Champion Jam 02.00 WIB

Baca: Jadwal Terbaru Persija Jakarta vs Bali United Babak 8 Besar Piala Indonesia, PSSI Ungkap Lokasinya

Baca: Prediksi Pertandingan Barcelona vs Liverpool Leg 1 Semifinal Liga Champion 2018/2019 Live di RCTI

Tottenham Hotspur dan Ajax Amsterdam merupakan dua tim kejutan di Liga Champions musim ini.

Tottenham Hotspurs mampu menyingkirkan Manchester City di babak perempatfinal.

Sementara Ajax Amsterdam dengan skuat mudanya menyingkirkan dua tim kuat sebelum melaju ke babak semifinal.

Real Madrid, sang juara bertahan Liga Champions disingkirkan Ajax Amsterdam di babak 16 besar.

Di babak perempatfinal, giliran Juventus yang disingkirkan Jong Ajax.