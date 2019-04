Live Streaming RCTI - Tottenham vs Ajax Amsterdam Leg 1 Semifinal Liga Champion, Duel Lini Tengah

Live streaming RCTI dinihari nanti dipanaskan laga Tottenham Hotspur vs Ajax Amsterdam dalam leg pertama semifinal Liga Champions 2018/2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tottenham Hotspur menjamu Ajax Amterdam lebih dahudu pada leg pertama semifinal Liga Champions 2018/2019 Rabu (1/4/2019) dinihari di Stadio0n Wembley.

Laga Tottenham vs Ajax akan disiarkan langsung dan live streaming RCTI.

Live streaming Tottenham vs Ajax Amsterdam via live streaming RCTI bisa disaksikan lewat laman metube.id atau aplikasi MNC Now.

Laga Tottenham Hotspurs vs Ajax Amsterdam dijadwalkan dimulai pukul 02.00 WIB.

Pada laga yang akan dihelat di stadion anyar milik Tottenham tersebut, kedua tim akan mengandalkan lini tengah mereka untuk bisa mengontrol pertandingan.

Hal tersebut diamini oleh reporter UEFA, Daniel Thacker dan Derek Brookman, yang mengatakan bahwa duel di lini tengah akan jadi kunci laga nanti.

Mereka menyoroti duel antara dua pemain pemberi kreativitas di lini tengah kedua tim, Christian Eriksen dan Frenkie de Jong, seperti dikutip banjarmasinpost.co.id dari Bolasport.com.

"Sejak meninggalkan Liga Belanda menuju Spurs pada 2013, Eriksen telah menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia," tulis mereka di laman resmi UEFA.

"Meski masih berusia 21 tahun, De Jong tak ketinggalan jauh dari penilaian tersebut sebagai salah satu gelandang terbaik dunia."