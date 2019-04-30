Piala AFC 2019
Piala AFC 2019, Ini Dua Tim Kandidat Calon Lawan PSM Makassar di Semifinal Zona ASEAN?
PSM Makassar memastikan diri lolos ke babak semifinal Zona ASEAN Piala AFC 2019. Tim Juku Eja tinggal menunggu siapa lawan mereka di tahap gugur.
BANJARMASINPOST.CO.ID - PSM Makassar satu-satunya tim asal Indonesia yang lolos ke babak semifinal Zona ASEAN Piala AFC 2019. Tim Juku Eja tinggal menunggu siapa lawan mereka di tahap gugur.
Kepastian lolos PSM Makassar ke semifinal Zona ASEAN di Piala AFC 2019 diperoleh setelah menang dramatis atas wakil Singapura, Home United.
PSM Makassar memukul sang rival 3-2 pada duel kelima di Grup H, Selasa (30/4/2019), di Stadion Pakansari, Bogor.
Trigol PSM yang dicetak Marc Klok (2) dan Guy Junior membalikkan keadaan setelah Home United unggul duluan lewat brace Hafiz Mohd Noor.
Skuat asuhan Darije Kalezic memimpin klasemen Grup H dengan raupan 11 poin dalam satu laga tersisa.
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PSM tak akan bisa dikejar tim peringkat kedua, Kaya-Iloilo, yang mengoleksi 8 angka.
Andai di akhir putaran Kaya Iloilo bisa menyamai perolehan PSM, mereka tetap tak bisa menyalip lantaran kalah head-to-head dari Tim Juku Eja (1-1, 1-2).
Kini PSM Makassar menunggu hasil pertandingan di grup lain yang bisa menentukan komposisi lawan mereka pada semifinal Zona ASEAN.
Menurut format yang dikutip BolaSport.com dari regulasi AFC, ada tiga skenario calon lawan PSM nanti.
Semuanya tergantung pada siapa yang menempati slot runner-up terbaik di antara tiga grup yang diisi klub kontestan asal Asia Tenggara.
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