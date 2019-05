Cuplikan Gol & Hasil Becamex Binh Duong vs Persija Jakarta Piala AFC 2019: Skor 3-0, Gagal Susul PSM

Live streaming MNC TV Becamex vs Persija di Piala AFC Cup 2019

Hasil Becamex Binh Duong vs Persija Jakarta di Piala AFC 2019 di Babak kedua adalah 3-0.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Becamex Binh Duong vs Persija Jakarta di Piala AFC 2019 hingga menit 65 pada babak kedua adalah 3-0.

Skor 3-0 antara Becamex Binh Duong vs Persija Jakarta yang dihelat di Stadion Go Dau, Vietnam, Rabu (1/5/2019) dicetak oleh Nguyen Anh Duc (38') dan To Van Vu (45+2').

Atas hasil tersebut, Persija terancam gagal lolos menyusul PSM Makassar.

Becamex Binh Duong tampil dominan pada 15 menit pertama atas penampilan agresif mereka mengeksploitasi pertahanan Persija Jakarta.

Berbagai peluang berbahaya berhasil dilakukan tuan rumah yang membuat pertahanan Persija ketar-ketir.

Dilansir dari bolasport.com, melalui proses build-up dari belakang, Dinh Hoang Max melakukan kerja sama satu dua dengan Victor Mansaray.

Kemudian diakhiri tendangan pemain asal Sierra Leone itu, hanya masih lemah dan ditahan dengan mudah oleh kiper Persija, Andritany Ardhiyasa, pada menit kedelapan.

Persija mencoba membalas melalui aksi individu yang dilakukan oleh Bruno Matos dengan membawa bola dari tengah lapangan.

Kemudian, pemain asal Brasil ini melepas tendangan spekulasi yang masih melambung.