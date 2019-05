Hasil Becamex Binh Duong vs Persija Jakarta Piala AFC 2019 : Skor 2-0 di Babak Pertama, GAGAL LOLOS?

Becamex Bihn Duong vs Persija Jakarta di Piala AFC 2019

Hasil Becamex Binh Duong vs Persija Jakarta di Piala AFC 2019 di Babak Pertama adalah 2-0.

Skor 2-0 antara Becamex Binh Duong vs Persija Jakarta yang dihelat di Stadion Go Dau, Vietnam, Rabu (1/5/2019) dicetak oleh Nguyen Anh Duc (38') dan To Van Vu (45+2').

Atas hasil tersebut, Persija terancam gagal lolos menyusul PSM Makassar.

Kedua tim tampak kesulitan membongkar pertahanan lawan pada 10 menit babak pertama.

Bahkan tim tuan rumah lebih menciptakan peluang melalui tendangan-tendangan dari luar kotak penalti.

Becamex mendapat peluang emas pada menit 16 memanfaatkan umpan dari sisi kiri pertahanan Persija. Namun bola hasil sundulan Nguyen Tien Linh masih mengenai tiang gawang yang dikawal Andritany.

Tim tuan rumah tampak semakin menekan Persija Jakarta. Beberapa menit berikutnya, melalui skema tendangan bebas, Dinh Hoang Max melesatkan tendangan keras namun masih menyamping.

Memasuki menit 20, Persija Jakarta hampir saja mencetak gol melalui Bambang Pamungkas kalau saja bola sepakannya tidak mengenai tiang

Tim tuan rumah akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit 38. Menerima umpan lambung terarah ke kotak penalti Persija, Nguyen Anh Duc langsung melesatkan tendangan keras dan membobol gawang Persija.