Jadwal Siaran Langsung Garuda Select vs Arsenal U-16 Jelang Live Streaming My Supersoccer TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - SAKSIKAN! Live Streaming Garuda Select vs Arsenal U-16 dalam laga uji coba di Inggris pada Kamis (2/5/2019) .

Memasuki bulan Mei 2019, Garuda Select akan segera menghadapi dua tim besar asal London, Arsenal dan Chelsea U-18.

Total bermain sebanyak 13 kali, Garuda Select berhasil mencatatkan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang.

Mochamad Supriadi dkk terlebih dahulu akan melawan Arsenal U-18 pada Kamis (2/5/2019).

Empat hari berselang, tepatnya pada Senin (6/5/2019), Garuda Select akan melawan Leicester City U-17.

Setelah itu, tim asuhan Des Walker akan melawan Chelsea U-16 pada Sabtu (11/5/2019).

