Link Live Streaming RCTI - Barcelona vs Liverpool Leg 1 Semifinal Liga Champion Malam Ini

Link Live Streaming RCTI Barcelona vs Liverpool di Leg 1 Semifinal Liga Champions malam ini

Barcelona menjamu Liverpool dalam leg pertama semifinal Liga Champions 2018/2019 Kamis (2/4/2019) dinihari dan disiarkan langsung dan live streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming RCTI dipanaskan laga Barcelona vs Liverpool dalam leg pertama semifinal Liga Champions 2018/2019.

Laga Barcelona vs Liverpool akan disiarkan langsung dan live streaming RCTI pada Kamis (2/4/2019) dinihari.

Live streaming Barcelona vs Liverpool via live streaming RCTI bisa disaksikan lewat laman metube.id, Vidio.com premier atau aplikasi MNC Now.

Laga Barcelona vs Liverpool dijadwalkan dihelat di Stadion Nou Camp mulai pukul 02.00 WIB.

Dilansir BolaSport.com dari Opta, Barcelona belum terkalahkan dalam 31 laga kandang terakhir pada ajang tersebut.

Rekor tersebut semakin terlihat menakutkan jika melihat performa Barcelona di Liga Champions musim ini.

Musim ini, Barcelona belum terkalahkan di Liga Champions sejak fase grup.

Barcelona sudah bertemu banyak lawan kuat seperti Inter Milan, Tottenham Hotspur, dan Manchester United pada ajang tersebut.

Akan tetapi, tiga klub tersebut belum juga berhasil menaklukkan Barcelona.