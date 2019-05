Alasan Syahrini dan Reino Barack Terapkan Syarat Aneh di Resepsi Pernikahannya, Ada Soal Tradisi?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahrini dan Reino Barack akan menggelar resepsi pernikahan pada 3 Mei nanti dengan menerapkan syarat khusus bagi tamu undangan.

Catatan di undangan resepsi Syahrini dan Reino Barack tersebut ialah dress code atau pakain yang harus dikenakan.

Tamu undangan diperkenakan memakai pakaian sesuka mereka, namun dengan catatan bukan warna putih, seperti yang tertera dalam unggahan salah satu akun kabar selebritis.

"Dress code: As you please (no white color)

(Pakaian: kenakan sesuai keinginan Anda, tapi (tidak ada warna putih)," demikian yang tertulis dalam undangan tersebut.

Baca: Sosok Ini Bocorkan Jessica Iskandar Resmi Dilamar Richard Kyle di Amerika, Simak Foto Mesra Lamaran

Baca: Balasan Menohok Reino Barack Saat Disebut Nama Luna Maya di Pernikahannya dengan Syahrini

Baca: Bukan Dipo Latief, Nikita Mirzani Sebut Bayinya Mirip Uya Kuya Hingga Billy Syahputra

Baca: Kemarahan Muzdalifah Berlanjut Usai Geram Pada Feni Rose yang Tanyakan Pekerjaan Fadel Islami

Syahrini dan Reino Barack nampaknya tidak ingin ada tamu yang datang dengan warna putih.

Kenapa ya?

Ternyata tradisi melarang tamu undangan mengenakan warna putih memang sudah ada sejak lama.

Hanya saja di Indonesia mungkin tidak begitu familiar dengan tradisi ini.

Mengutip dari The Sun, warna putih dalam sebuah resepsi pernikahan adalah warna sakral bagi sang mempelai wanita.