Ayu Ting Ting & Ivan Gunawan Diramal Akan Bersatu, Denny Darko Sebut Nama Raffi Ahmad & Nagita

BANJARMASINPOST.CO.ID - Peramal kartu tarot Denny Darko menerawang soal hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting yang disebut akan bersatu.

Dalam penerawangannya, Denny Darko juga menyebut nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di masa depan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting.

Meski diketahui Ivan Gunawan sempat membuat heboh dengan unggahan dirinya menjadi pengantin bersama seorang wanita tanpa dipublikasikan.

Tapi ternyata itu hanya untuk keperluan untuk syuting video klip lagu Ivan Gunawan yang berjudul Mau Kawin.

Denny Darko peramal asal Tulungagung pun mengunggah vlog yang berjudul "Pandangan Denny Darko mengenai masa depan hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan"

Peramal Denny Darko ini meramal masa depan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting lewat kartu tarot.

Kartu tarot itu dikocok secara acak dan kemudian mengambil satu buah kartu, dan membacanya.

Kartu yang pertama adalah bergambar tiga buah pedang yang menancap di sebuah perisai yang mana ada gambar love menempel.

"Ini adalah kartu The Three of Swords, tiga pedang," ujar Deny Darko sambil menunjukkan kartu tarotnya, dilansir TribunnewsbOgor.com, Rabu (1/5/2019).

"Ada yang pernah mendapatkan kartu ini kalau tidak salah Luna Maya," imbuh Denny Darko.