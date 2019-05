Live Streaming My Supersoccer TV - Garuda Select vs Arsenal U-16 Laga Ujicoba di Inggris Malam ini

Live Streaming Garuda Select vs Arsenal U-16 dalam laga uji coba di Inggris di mysupersoccer tv

Berikut Jadwal Garuda Select vs Arsenal U-16 via Live Streaming Supersoccer.tv



BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Live Streaming Garuda Select vs Arsenal U-16 dalam laga uji coba di Inggris tersaji pada Kamis (2/5/2019) malam.

Live Streaming Garuda Select vs Arsenal U-16 dapat ditonton di situs supersoccer.tv (link streaming ada di bagian berita ini)



Live streaming my supersoccer.tv Garuda Select vs Arsenal U-16 dapat diakses mulai pukul 19.00 WIB.

Tim U-16 Arsenal merupakan bagian dari akademi klub elite Premier League berjulukan The Gunners.

Tentunya melawan akademi dari tim elite Inggris, tim Garuda Select dituntut untuk bekerja keras dan membuktikan kualitas mereka.

Apalagi, Garuda Select baru saja mengalami kekalahan pada laga sebelumnya, yakni melawan tim U-18 Bolton Wanderers pada 27 April lalu.

Garuda Select kalah dengan skor cukup besar yakni 0-4.

Sehingga melawan tim U-16 Arsenal juga akan menjadi ujian bagi Supriadi dkk.

Setelah laga melawan tim U-16 Arsenal, Garuda Select dijadwalkan akan bertanding dengan tim U-17 Leicester City dan tim U-16 Chelsea.

Mochamad Supriadi dkk terlebih dahulu akan melawan Arsenal U-18 pada Kamis (2/5/2019).

Empat hari berselang, tepatnya pada Senin (6/5/2019), Garuda Select akan melawan Leicester City U-17.