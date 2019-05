Siaran Langsung Live Streaming RCTI Arsenal vs Valencia akan dimulai pukul 02.00 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming RCTI & Prediksi Skor Arsenal vs Valencia di Semifinal Liga Europa Malam Ini

Kick off Live Streaming Arsenal vs Valencia akan dimulai pukul 02.00 WIB. Siaran Live Streaming Arsenal vs Valencia tersebut akan ditayangkan langsung dari markas Arsenal, Emirates Stadium, London.

Laga Arsenal vs Valencia disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Selain jtu juga bisa dilihat di Live Streaming metube.id dan vidio.com premier TSB-1.

Baca: VIDEO Live Streaming Supersoccer TV Garuda Select vs Arsenal U-16 Laga Ujicoba di Inggris Malam Ini

Baca: Jadwal MotoGP Spanyol 2019 di Jerez Live Trans 7, Kata Valentino Rossi Soal Jadwal MotoGP 2019

Baca: LINK Live Streaming New Zealand Open 2019, Jonatan Christie Lolos Perempatfinal, Anthony Ginting?

Arsenal sendiri belum terkalahkan dalam laga-laga kandangnya di Liga Europa musim ini.

Namun, Arsenal tanpa kemenangan dalam 2 laga kandang terakhirnya melawan klub-klub Spanyol.

Sementara Valencia juga belum terkalahkan dalam laga-laga tandangnya di Liga Europa musim ini.

Valencia tak terkalahkan dalam 3 lawatan terakhirnya ke Inggris, meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, tanpa sekali pun kebobolan.

Mereka terakhir kali bertemu di second group stage Liga Champions 2002/03 dengan hasil akhir 0-0 di London, kemudian Valencia membukukan kemenangan 2-1 di Mestalla.

Baik Arsenal maupun Valencia mempunyai peluang yang sama untuk lolos ke babak selanjutnya.