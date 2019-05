Luna Maya Berteriak Hiteris Saat Tonton Aksi BTS di Thailand, Mantan Ariel NOAH: Oh My God My Hubby!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kecintaan aktris Luna Maya terhadap boyband BTS tak tanggung-tanggung. Setelah beberapa waktu lalu menonton konser BTS di Thailand, kini Luna menyaksikan langsung idolanya itu manggung di Billboard Music Awards 2019 di Las Vegas, AS, pada 1 Mei waktu setempat.

Melalui Instagram Live, Luna membagikan momen ketika grup bentukan Big Hit Entertainment itu beraksi bersama Halsey membawakan singel terbaru mereka, " Boy with Luv".

"BTS, whoaaa!" terdengar suara teriakan mantan kekasih Ariel NOAH seperti yang dikutip Kompas.com, Kamis (2/5/2019).

Bidik layar postingan Instagram Story Luna Maya saat menonton BTS di Billboard Music Awards 2019 di Los Angeles, AS, Rabu (1/5/2019) waktu setempat.

Bidik layar postingan Instagram Story Luna Maya saat menonton BTS di Billboard Music Awards 2019 di Los Angeles, AS, Rabu (1/5/2019) waktu setempat.(Instagram/Luna Maya)

Pemain film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur ini kemudian berseru "oh my God" tepat saat BTS bersama Halsey muncul di panggung. Luna juga terlihat berdiri saat menonton penampilan BTS itu.

"Namjoon, I Love you! Hubby nyanyi. BTS, BTS. Whoaaa!" seru Luna.

Ketika lagu "Boy with Luv" mulai dibawakan, ia bersorak-sorak sambil sesekali ikut bernyanyi. Beberapa kali, Luna menyorot dirinya sendiri yang tampak tersenyum dan bergoyang mengikuti irama musik.

Tak jarang pula Luna terdengar berteriak histeris. Terlebih ketika tiba saatnya RM atau Kim Namjoon, leader BTS, bernyanyi rap.

"Aaarrrgggh! Oh my God my hubby. Hubby, hubby, my hubby," teriak Luna yang mengenakan busana hitam.

Tak sendiri, Luna datang bersama rekannya Millane Fernandez yang juga terlihat begitu menikmati aksi kolaborasi BTS dan Halsey. Mereka berdua tak henti-hentinya bergoyang dan ikut menyanyikan bagian refrain "Boy with Love".

Bidik layar postingan Instagram Story Luna Maya saat menonton BTS di Billboard Music Awards 2019 di Los Angeles, AS, Rabu (1/5/2019) waktu setempat.

Bidik layar postingan Instagram Story Luna Maya saat menonton BTS di Billboard Music Awards 2019 di Los Angeles, AS, Rabu (1/5/2019) waktu setempat.(Instagram/Luna Maya)

