Menjelang Ramadan, Harga Komoditas Pangan di Pasar Tradisional Banjarmasin Relatif Naik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bulan Ramadan tinggal menghitung hari, harga sejumlah komoditas pangan di Banjarmasin relatif naik.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, Kamis (2/5/2019), harga bawang merah berada di kisaran harga Rp 30.000-35.000.

Dikatakan pedagang sayur mayur di pasar Kalindo, Maksar, harga bawang sudah mengalami lonjakan kenaikan harga sejak beberapa minggu lalu.

"Terutana harga bawang putih yang sangat tajam kenaikannya, mulai naik Rp 40.000 hingga saat sudah mencapai Rp 46.000," jelas Maksar kepada Banjarmasinpost.co.id.

Dia juga menjual cabai rawit merah dipatok seharga 35.000 per kg, cabai rawit hijau seharga Rp 21.000 per kg, dan cabai merah besar Rp 44.000 per kg.

Di kios Hj Niah, beras dijual bervariasi, yakni jenis usang Rp 9.000 per kg, usang asli Rp 10.000 per kg, gambut Rp 10.000 per kg, siam unus Rp 10.000, siam pulut Rp 11.000 per kg, dan siam mayang Rp 12.000.

Harga tersebut diakuinya relatif stabil meskipun hampur memasuki bulan puasa. Berbeda dengan harga komoditas pangan lainnya yang cenderung naik.

Selain beras, dia juga menjual minyak goreng curah seharga Rp 10.000 per liter. Ada pula minyak goreng berbagai merk mulai dari Rp 25.000-30.000 per dua liter.

"Untuk harga gula saya jual seharga Rp 12.500, beberapa hari lalu sempat Rp 13.000, diturunkan Rp 500," kata dia.

Kenaikan harga gula yang semula berkisar Rp 11.000-12.000 ini dipicu rencana Pemerintah yang ingin menaikkan Harga Patokan Petani (HPP) gula kristal putih ditingkatan petani tebu.