Prajurit AL AS Armada Ketujuh Ini Ternyata Asli Ponorogo, Chunchun Masih Bisa Berbahasa Jawa

BANJARMASINPOST.CO.ID - "I do speak Indonesia, and also Jawa juga." Demikian yang diutarakan oleh Chunchun Meares, staf Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat.

Chunchun Meares mencampur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saat memperkenalkan diri kepada para wartawan yang mendapat kesempatan naik ke kapal komando dan kontrol Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Blue Ridge, yang sedang bersandar di Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (1/5). Kapal ini akan berada di Indonesia hingga Minggu (5/5).

Bukan sekadar bisa berbahasa Indonesia alasan Chunchun Meares ketika menceritakan kemampuannya. Chunchun mengaku berdarah Indonesia, lahir dan dibesarkan di Ponorogo, Jawa Timur. Chunchun pindah ke AS saat berusia 13 tahun. Ayah ibunya orang Indonesia sedangkan istrinya berasal dari Banda Aceh.

Chunchun menuturkan bukan baru kali ini berkunjung ke negara kelahirannya. Namun dia kembali ke Indonesia sebagai prajurit AL AS.

Chunchun bergabung dengan AL AS karena itu menjadi cita-citanya. Chunchun bangga bisa mengenakan seragam putih khas AL AS.

Pada kesempatan ini Chunchun mendapat tugas untuk mempererat hubungan antara AL AS dengan TNI AL. Kunjungan kali ini terasa sangat emosional bagi Chunchun dan dia akan selalu mengingatnya. "It's very emotional. It's something that I'll always remember (Kunjungan ini sangat emosional. Ini akan selalu saya ingat, red)," ujar Chunchun lalu tersenyum.

Chunchun kemudian bercerita soal perjuangannya bergabung dengan AL AS. Menurut Chunchun hal tersebut tidak terlalu sulit. Namun dia harus memenuhi syarat utama, yaitu menjadi warga negara AS.

Menurut Chunchun, dia belum pernah bertemu dengan orang Indonesia di AL AS yang setingkat dengannya. "I'm sorry I haven't met an officer, but I've met enlisted (Maaf saya belum pernah bertemu seorang perwira, tapi saya pernah bertemu tamtama, red)," kata Chunchun.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji menerima kunjungan kehormatan Panglima Armada VII Amerika Serikat atau Commander US 7th Fleet Vice Admiral Philip G Sawyer di Gedung Utama Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (30/4). Kunjungan Panglima Armada VII tersebut dalam rangka meningkatkan persahabatan antara AL AS dan TNI AL.

"Suatu kehormatan dapat menerima kunjungan ini dan berharap dapat meningkatkan persahabatan yang erat, serta mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama kegiatan Latihan Rim of Pacific (Rimpac) pada tahun 2018 di Hawaii, di mana TNI AL turut berpartisipasi dengan mengirimkan dua KRI pada latihan tersebut," kata Siwi.

Sedang Sawyer juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam telah diterima oleh Kasal. Bagi Sawyer hal itu merupakan sebuah kehormatan.

“Saya juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas partisipasi TNI Angkatan Laut pada Latihan Rimpac tahun lalu,” katanya. (Tribun Network/git)