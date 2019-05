Sosok Ini Bocorkan Jessica Iskandar Resmi Dilamar Richard Kyle di Amerika, Simak Foto Mesra Lamaran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jessica Iskandar resmi dilamar kekasihnya, Richard Kyle saat keduanya habiskan liburan bersama di Amerika.

Momen lamaran Richard Kyle dan Jessica Iskandar dibocorkan oleh sang kakak, yang akhirnya menyebar di media sosial.

Seperti diketahui, Jessica Iskandar, Richard Kyle, dan El Barack pergi ke Amerika atas undangan Disney dan Pixar.

Namun Kamis siang (2/5/2019), media sosial Instagram diramaikan dengan foto Jessica Iskandar dan Richard Kyle.

Pasangan ini diketahui sedang berada di San Fransisco.

Baca: Balasan Menohok Reino Barack Saat Disebut Nama Luna Maya di Pernikahannya dengan Syahrini

Baca: Baim Wong dan Paula Verhoeven Bakal Miliki Anak Kembar? Zaskia Adya Mecca Bocorkan Ini

Baca: Perlakuan Reino Barack Pada Syahrini Juga Dilakukan Irwan Mussry Pada Maia Estianty, Manjakan Istri?

Baca: Mulan Jameela Krisdayanti & Olla Ramlan Dikabarkan Lolos Jadi DPR RI, Begini Nasib Ahmad Dhani

Dilansir dari akun Instagram kakak kandung Jedar, Yudi Iskandar, menyebutkan bahwa ia mengucapkan selamat kepada sang adik dan Richard.

Yudi melalui akun Instagramnya bernama @djudeis juga mengucapkan selamat datang ke keluarga kami pada Richard Kyle.

Berikut postingan lengkapnya.

"Congratulations to you both!!

Such an amazing feeling