Siaran langsung via Live streaming perempatfinal New Zealand Open 2019. Ada 6 wakil Indonesia yang lolos, mulai Anthony Ginting, Jonatan Christie dan Ahsan/Hendra

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil New Zealand Open 2019, Jonatan Christie Lolos Semifinal, Anthony Ginting Vs Lin Dan?

New Zealand Open 2019 tidak disiarkan langsung di TVRI, namun link Live Streaming New Zealand Open 2019 dapat diakses di website penyedia streaming bulutangkis yang ada di bagian berita.

Jadwal siaran langsung via live streaming perempatfinal New Zealand Open 2019 babak kedua atau matchday 3 dapat diakses pada Jumat (3/5/2019) mulai pukul 12.00 Wib. Dan pada sore hari, ada laga big match antara Anthony Ginting Vs Lin Dan

Live streaming New Zealand Open 2019 juga dapat diakses di streaming akun youtube.com BWF saat memasuki babak perempatfinal dengan menggunakan VPN.

Jonatan Christie akhirnya memastikan tiket semifinal usai menang dari wakil China Sun Feixiang

Jojo, sapaan Jonatan Christie menang mudah dengan 21-11 dan 21-9

Ini kali kedua Jonatan Christie bertemu Sun Feixiang setelah enam tahun berlalu.

Sebanyak enam wakil pebulu tangkis Indonesia akan bertanding pada babak perempat final New Zealand Open 2019 hari ini, Jumat (3/5/2019).

Dari enam wakil Indonesia tersebut, seluruhnya adalah para pemain yang menyandang status unggulan.