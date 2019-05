Ramadhan 1440 H, Rattan Inn Ada Makan Bersama Nasi Bancakan Rattan Inn Berhadiah Door Prize ke Bali

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyambut bulan Ramadhan 1440 HH, Hotel Rattan Inn Banjarmasin dengan tema Ramadhan Gateway Season menyediakan Paket Buka Puasa bertemakan Nusantara Buffet All You Can Eat.

"Harga Rp. 150.000,-nett / Pax buy 10 free 1. Sambil makan diiringi dengan Live Music Islami," kata

Ikha Nur Hijjah, Sales & Marketing Manager Rattan In Hotel Banjarmasin, Minggu (3/5/2019).

Selain itu, lanjut dia, ada juga nasi Bancakan yang makan bersama rame-rame alam satu wadah kayak satu daun pisang itu.

"Harga nasi Bancakan Rp. 125.000,-nett / pax dan buy 10 akan free 1," kata Ikha.

Ada pun menu bancakan Ramadhan terdiri kolak, kurma, nasi putih, mie goring Jawa, telur habang, urapan, saluang krispi/balado, ikan asin lalapan, perkedel/bakwan, ayam goremg serundeng/krispy/kalasan.

Selanjutnya, tahu goremg kuning, oseng kangkung, tempe goreng kuning, sayur asem Banjar/sayuran asem, sambal goreng kentang, sambal ulek terasi, kerupuk, es kelapa muda/buah iris, es kopyor.

Juga ada Ramadhan High Tea Harga Rp. 35.000,- nett / Pax untuk di Lobby Lounge.

"Dan dapatkan doorprize tiket pesawat ke Bali PP untuk dua orang pemenang. Tidak syaratnya, kalau pesan bukber di Rattan In dapat kupon true diundi setelah hari raya," tandasnya.

Untuk Reservasi Telpon : 0511 326 7799 / 0511-3259334 atau Whatsapp 0811 5004 312

Follow juga instagram @rattan_inn_bjm Website : www.rattan-inn.com

Rattan Inn Banjarmasin a Resort in the city. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)