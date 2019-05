Sambut Ramadhan 1440 H, Begini Bukber di Kampoeng Ramadhan yang Disiapkan Best Western Kindai Hotel

Aneka sajian kuliner disajikan di Kampoeng Ramadhan yang disiapkan Best Western Kindai Hotel menyambut ramadhan.

Dari Best Western Kindai Hotel Untuk BPost Group

BANJARMASINPOST.CO.ID- Bulan suci Ramadhan adalah bulan penuh berkah dan kebersamaan, dalam memasuki bulan suci tersebut Best Western Kindai Hotel menyiapkan berbagai promo menarik untuk merayakan momen spesial berkumpul bersama teman, kerabat, pasangan ataupun keluarga untuk bersantai dan menikmati santapan spesial untuk berbuka puasa.

Fanggy Sumaco, Director of Sales & Marketing Best Western Kindai Hotel mengatakan, penawaran promosi Ramadhan tahun ini akan disambut berbeda dari tahun sebelumnya.

Terletak di Widai Restaurant, sajian berbuka Ramadhan dikemas dalam buffet All You Can Eat bertajuk Kampoeng Ramadhan.

Baca: Jelang Ramadhan 2019/1440 H, Ingat 5 Hal Gugurkan Pahala Puasa Ramadhan

Baca: Tak Sekali, Kasus Keracunan Massal Sudah Beberapa Kali Terjadi di Kapuas

Baca: Sering Ditabak Kapal, Lalulintas Tongkang Lewat Bawah Jembatan Kalahien Akan Diperketat

Promo ini dapat dinikmati dengan harga yang sangat berkualitas dan terjangkau yaitu Rp135.000 net per orang.

“Selama bulan suci Ramadhan para tamu akan disuguhkan aneka sajian berbuka dengan menu berbeda setiap harinya, terdiri makanan pembuka yaitu aneka es campur, aneka rujak, aneka wadai (kue), aneka pudding, aneka gorengan dan lainnya," ujar Fanggy.

Lanjutnya, makanan utama terdiri sajian nasi dan aneka lauk, stall Salted Egg Fountain, stall Chicken Carving dan Traditional Corner, buah-buahan segar dan jajanan pasar untuk berbuka puasa.

Selain di Widai Restaurant, untuk acara korporasi dan undangan private acara juga dapat dilaksanakan di meeting room dan ballroom yang terletak di lantai 6 dengan maksimal kapasitas hingga 600 orang.

Terdapat juga venue alternative yang menjadi favorit para tamu untuk berbuka puasa yaitu Bamega Lounge yang terletak di lantai 8 dan 9 yang menjadi fasilitas terbaru di Best Western Kindai Hotel.

Para tamu dapat menikmati sekaligus pemandangan lanskap kota Banjarmasin dari lantai teratas bangunan hotel ini.

Melengkapi promo Kampoeng Ramadhan, hadir juga promo kamar untuk memfasilitasi pengguna Hotel yang menginap selama bulan Ramadhan.

Mulai tipe Superior ditawarkan hanya dengan Rp600.000 net/malam, sudah termasuk makan sahur atau sarapan untuk dua orang dan Ta’jil untuk dua orang.

Baca: Jadwal Resepsi Pernikahan Syahrini dan Reino Barack di SCTV Sore Ini, Luna Maya & Haters Diundang?

Baca: Nasib Mulan Jameela Dibeberkan DPC Gerindra Garut, Istri Ahmad Dhani Belum Tentu Lolos Jadi DPR RI?

Selama menginap, tamu juga dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan demi kenyamanan selama di hotel, di antarannya akses menggunakan swimming pool dan pusat kebugaran, antar jemput ke pusat perbelanjaan modern gratis, internet berkecepatan tinggi hingga diskon khusus 10 persen untuk pembelian paket berbuka puasa.

Informasi lebih lanjut dan pemesanan, silahkan hubungi melalui telepon +62 (511) 677 5588 atau melalui Whatsapp +62 878 8877 5588 dan email reservation@bwkindaihotel.com

Tentang Best Western Kindai Hotel Banjarmasin.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)