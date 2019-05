Sejumlah Minimarket di Banjarmasin Kehabisan Stok Gula, Meski Harganya Mahal Warga Tetap Memborong

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mendekati Ramadhan 1440 H, harga gula semakin tinggi. Di Banjarmasin, gula yang tersebar di pasar tradisional di Banjarmasin saat ini mencapai Rp 14.000 per kg.

Hal ini tentu membuat resah masyarakat terutama kaum Ibu-ibu. Warga Banjarmasin, Renny mengaku sangat keberatan atas kenaikan harga gula pasir tersebut.

"Saya usaha kecil-kecilan buat kue basah di rumah, ramadan sangat pas biasanya jadi momen jualan saya ini. Tapi kalau harga gula naik pasti mempengaruhi penjualan saya nantinya, mau naikan harga agak repot dengan pelanggan," ujarnya kepada Banjarmasinpost co.id, Jumat (3/5/2019).

Akibat harga gula yang naik tersebut, Renny mengincar produk gula yang didiskon di berbagai swalayan dan minimarket di Banjarmasin.

"Untungnya kemarin saya beli di Alfamart dan Indomaret harganya masih kisaran Rp 12.200-12.500, karena tidak ada batasan, saya beli 10 kg langsung. Tapi walaupun begitu masih kurang untuk bikin kue selama ramadan," imbuhnya.

Terkait hal ini, Banjarmasinpost.co.id lakukan pantauan ke beberapa minimarket. Di Indomaret Perum HKSN, harga gula pasir dibanderol Rp 12.500 per kg.

Dikatakan, Sri Rahayu selaku karyawan di tempat itu mengaku stok gula saat ini telah habis. "Permintaan pembeli cukup meningkat, sedangkan kita tahu saat ini harga gula mencapai Rp 14.000 di pasaran," kata dia.

Senada, Alfamart KS Tubun saat dijumpai, harga masih di kisaran Rp 12.200-12.500 tergantung merek. Berbeda dengan harga di pasar tradsional yang sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, di Mart Plus Banjarmasin, harga gula pasir turut alami kenaikan. Harga yang dipatok saat ini variatif tergantung merek.

"Merek Rose Brand seharga Rp 14.000 per kg, merek Gulaku Rp 14.000 per kg semula Rp 13.400, dan gula kristal putih tanpa merek seharga Rp 13.500 naik dari harga 11.500 per kg," jelas Team Leader Mart Plus, Yuli.