siaran langsung via Live streaming perempatfinal New Zealand Open 2019. Ada 6 wakil Indonesia yang lolos, mulai Anthony Ginting, Jonatan Christie dan Ahsan/Hendra

BANJARMASINPOST.CO.ID - VIDEO Live Streaming New Zealand Open 2019, Anthony Ginting Vs Lin Dan Main, Jonatan Christie?

New Zealand Open 2019 tidak disiarkan langsung di TVRI, namun link Live Streaming New Zealand Open 2019 dapat diakses di website penyedia streaming bulutangkis yang ada di bagian berita.

Jadwal siaran langsung via live streaming perempatfinal New Zealand Open 2019 babak kedua atau matchday 3 dapat diakses pada Jumat (3/5/2019) mulai pukul 12.00 Wib. Dan pada sore hari, ada laga big match antara Anthony Ginting Vs Lin Dan

Live streaming New Zealand Open 2019 juga dapat diakses di streaming akun youtube.com BWF saat memasuki babak perempatfinal dengan menggunakan VPN.

Sebanyak enam wakil pebulu tangkis Indonesia akan bertanding pada babak perempat final New Zealand Open 2019 hari ini, Jumat (3/5/2019).

Dari enam wakil Indonesia tersebut, seluruhnya adalah para pemain yang menyandang status unggulan.

Duet ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktaviantiakan menjadi pembuka perjuangan wakil Indonesia di babak perempat final New Zealand Open 2019.

Jika dilihat dari calon lawan wakil Indonesia pada babak perempat final New Zealand Open 2019, bakal ada tiga laga menarik tersaji dari tiga nomor yang berbeda.

Pada nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menantang unggulan kesatu asal Jepang, Akane Yamaguchi.