BERLANGSUNG Live Streaming MNC TV Persib vs Borneo FC : Target Gomez di 8 Besar Piala Indonesia

Borneo FC vs Persib Bandung di Piala Indonesia 2018/2019

Pelatih Borneo FC Mario Gomez ingin kalahkan Persib Bandung dalam leg kedua babak 8 besar Piala Indonesia 2018, live streaming MNC TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persib Bandung menjamu Borneo FC pada leg kedua babak 8 besar Piala Indonesia 2018 Sabtu (4/5/2019) di Stadion Si Jalak Harupat.

Laga Persib Bandung vs Borneo FC disiarkan langsung dan live streaming MNC TV dan Jawa Pos TV.

Live streaming Persib vs Borneo FC via live streaming MNC TV bisa diakses lewat laman metube.id maupun aplikasi MNC Now.

Live streaming Persib Bandung vs Borneo FC di MNC TV dijadwalkan dimulai pukul 14.30 WIB.

Pelatih Borneo FC Mario Gomez menyatakan timnya siap mengalahkan Persin Bandung pada leg kedua babak 8 besar Piala Indonesia di Stadion Si Jalak Harupat.

Gomez mengaku berambisi mengalahkan Maung Bandung di hadapan pendukungnya demi sebuah kehormatan.

“Besok (hari ini, red) adalah pertandingan penting untuk kami. Kami tidak hanya menang di kandang, tapi kami juga ingin menang di sini (Bandung). Karena itu sangat penting untuk kami agar bisa lolos ke semifinal. Menang melawan Persib di kandang mereka adalah sebuah prestise bagi kami,” papar Gomez dalam sesi konferensi pers jelang Jumat (3/5/2019)

Terkait kabar penunjukkan Robert Rene Alberts pelatih baru Persin, pria asal Argentina itu enggan berkomentar. Ia hanya memilih untuk berkonsentrasi kepada persiapan timnya agar dapat lolos ke babak berikutnya.

“Saya tahu Persib Bandung mengganti pelatih. Tapi saya tidak bisa berbicara apa-apa. Urusan saya saat ini adalah Borneo FC dan kami ingin menang,” tandasnya.