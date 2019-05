Desakan Nia Ramadhani Pada Jessica Iskandar Pasca Dilamar Richard Kyle, Istri Ardi Bakrie Minta Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Desakan Nia Ramadhani pada Jessica Iskandar pasca dilamar Richard Kyle di Amerika, istri Ardi Bakrie minta hal ini.

Berita bahagia datang dari rekan sesama host Nia Ramadhani, Jessica Iskandar yang baru saja dilamar aktor Richard Kyle atau Richo.

Richard Kyle melamar Jessica Iskandar di pantai di bawah jembatan Golden Gate, San Francisco, Amerika Serikat, Rabu (1/5/2019) silam.

Melansir Tribun Bali (tayang Jum'at 3 Mei 2019) lamaran Richard Kyle kepada Jessica Iskandar ini kali pertama dikabarkan manajer Richard, Mario Markoneng, melalui akun Instagramnya.

Richard Kyle sendiri langsung mengungkapkan kebahagiaanya saat Jessica Iskandar atau yang akrab disapa Jedar menerima lamarannya.

Baca: Ekspresi Nagita Slavina Lihat Syahrini & Reino Barack Jadi Sorotan, Istri Raffi Ahmad Tertawa Geli?

Baca: Bantahan Sahabat Luna Maya Tentang Undangan Resepsi Syahrini dan Reino Barack, Melaney Tegaskan Ini

Baca: Pesan Ashanty Saat Anang Hermansyah Tak Hadiri Resepsi Syahrini dan Reino Barack?

Baca: Foto Mulan Jameela di Resepsi Pernikahan Syahrini dan Reino Barack Jadi Perdebatan

Richard mengunggah foto Jedar yang mengenakan cincin berlian di jari manisnya.

Terlihat tulisan "She said yes" pada telapak tangan Richard Kyle yang sedang memegang tangan Jedar. "I’m the luckiest guy in the world!!" tulis Richard seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/5/2019).

Richard juga mengucap terima kasih pada semua orang yang telah mendukung proses lamarannya tersebut.

"I want to thank our families for always supporting us ???????? and @mthouvenot for finding the perfect ring ???? for Jessica #mthouvenot," tulis Richard.

Unggahan Richard ini pun langsung disambut antusias rekan sesama artis.