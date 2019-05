Live Beinsports 1! Link Live Streaming Bournemouth vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris Malam ini

Live Streaming Bournemouth vs Tottenham Hotspur Liga Inggris malam ini dapat diakses di Bein Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Bournemouth vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris malam ini di pekan 37, Sabtu (4/5/2019).

Laga Bournemouth vs Tottenham Hotspur disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Bournemouth vs Tottenham Hotspur juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Bournemouth vs Tottenham Hotspur juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Bournemouth vs Tottenham Hotspur live Bein Sports 1 digelar di markas Bournemouth, Vitality Stadium mulai pukul 18.30 WIB.

Bournemouth yang bertindak sebagai tuan rumah siap menjegal Tottenham.

Sedangkan, Tottenham Hotspur juga tak ingin menyianyiakan kesempatan untuk finish di zona Liga Champion.

Tottenham kini masih menempati peringkat ketiga dengan poin 70, hanya unggul empat angka dari Arsenal di posisi kelima. Dengan dua pertandingan tersisa, kemenangan atas Bournemouth bakal mengamankan posisi empat besar pada musim ini.

Link Live Streaming Bournemouth vs Tottenham Hotspur :



Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.

Klik Link berikut : LINK