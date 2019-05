Live MNC TV! Live Streaming Persib vs Borneo FC Leg 2 Babak 8 Besar Piala Indonesia, Gengsi Gomez

Live streaming MNC TV hari ini akan menyiarkan langsung laga Persib Bandung vs Borneo FC di leg kedua babak 8 besar Piala Indonesia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persib Bandung menjamu Borneo FC pada leg kedua babak 8 besar Piala Indonesia 2018 Sabtu (4/5/2019) di Stadion Si Jalak Harupat.

Dijadwalkan laga Persib Bandung vs Borneo FC disiarkan langsung dan live streaming MNC TV dan Jawa Pos TV.

Live streaming Persib vs Borneo FC via live streaming MNC TV bisa diakses lewat laman metube.id maupun aplikasi MNC Now.

Live streaming Persib Bandung vs Borneo FC di MNC TV dijadwalkan dimulai pukul 14.30 WIB.

Pada pertandingan pertama di Samarinda, 24 April 2019 lalu, Maung Bandung kalah 1-2 dari Pesut Etam.

Untuk melaju ke semifinal, Persib membutuhkan kemenangan.

Bukan pekerjaan mudah, tapi Persib enggan menyerah.

Seluruh pemain bertekad memanfaatkan kesempatan yang masih terbuka di depan mata.

Pergantian pelatih dari Miljan Radovic ke Robert Rene Alberts pun tak membuat konsentrasi pemain buyar. Asisten pelatih Persib, Budiman memastikan timnya siap untuk menang.