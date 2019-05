Live Streaming MNC TV Persib vs Borneo FC Leg 2 8 Besar Piala Indonesia Sabtu (4/5), Wajib Menang!

Persib Bandung vs Borneo FC di Piala Indonesia 2018/2019

MNC TV akan menyiarkan langsung laga Persib Bandung vs Borneo FC di leg kedua babak 8 besar Piala Indonesia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persib Bandung akan melawan Borneo FC di leg kedua babak perempat final Piala Indonesia 2018 Sabtu (4/5/2019) di Stadion Si Jalak Harupat.

Dijadwalkan laga Persib Bandung vs Borneo FC disiarkan langsung dan live streaming MNC TV dan Jawa Pos TV.

Live streaming Persib vs Borneo FC via live streaming MNC TV bisa diakses lewat laman metube.id maupun aplikasi MNC Now.

Laga Persib Bandung vs Borneo FC dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB.

Baca: Cuplikan Gol & Hasil Persib Bandung vs Borneo FC di Piala Indonesia, Skor 1-0 di Babak Pertama

Baca: Hasil Persib Bandung vs Borneo FC Leg 2 Piala Indonesia : Skor Sementara 1-0, Persib Jaga Asa Lolos

Baca: Sabet Dua Gelar Liga Champions Musim Ini ?, Begini Peluang Barcelona

Baca: Jelang MotoGP Spanyol 2019 - Andrea Dovizioso bilang Performa Johann Zarco Banyak Disorot Karena Ini

Pada leg pertama, Persib Bandung kalah dengan skor tipis 1-2 atas Borneo FC.

Kemenangan tipis 1-0 sudah cukup bagi Persib Bandung lolos ke semifinal Piala Indonesia.

Sehari jelang laga ini, Persib mengganti pelatih utamanya.

Miljan Radovic dilepas, Persib pun mengumumkan Robert Rene Alberts sebagai pelatih kepala baru pada Jumat (3/5/2019).

Apakah, Robert Rene Alberts akan debut sebagai pelatih Persib besok?