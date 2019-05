Perda Ramadan Kota Banjarmasin, Salon Buka dari Pukul 10.00 - 17.00 Wita dengan Syarat ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin melalui surat edaran Wali Kota memberikan larangan keras kepada para pengusaha tempat hiburan malam (THM), diskotek, pub dan rumah biliar untuk buka selama H-1 puasa dan H +1 puasa.

Larangan ini tercantum dalam peraturan daerah (perda) No 4 tahun 2005, tentang peraturan perubahan atas perda Kota Banjarmasin No 13 tahun 2003 tentang larangan kegiatan pada bulan puasa dan perda No 12 tahun 2016, tentang penyelenggaraan tentang hiburan dan rekreasi.

“Ya pengusaha tempat hiburan malam (THM), diskotek, pub dan rumah billiar dilarang keras buka selama H-1 puasa dan H +1 puasa,” kata Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Khuzaimi, Jumat (3/5/19).

Menurut Jimmy, panggilan akrab Khuzaimi, untuk usaha salon kencantikan dan sejenisnya di Kota Banjarmasin itu hanya diperbolehkan membuka layanan pada pukul 10.00 Wita sampai 17.00 Wita.

Salon kencantikan tersebut tidak diperbolehkan menyediakan makanan dan minuman kepada para pengunjung atau kepada tamu.

“Larangan-larangan untuk para pelaku usaha tersebut didasarkan para surat edaran Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, tertanggal 26 April 2019,” tegas Jimmy.