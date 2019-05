Restoran Hotel Dilarang Buka Selama Puasa, Tamu Non Muslim Dilayani Seperti ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama Ramadan di Kota Banjarmasin juga dilarang ada aktivitas makan, minum hingga merokok baik di rumah makan, restoran, warung atau pun rombong.

“Dari imsak sampai sampai buka puasa dilarang ada kegiatan makam dan minum. Jika ada pelanggaran, maka maka aparat penegak perda dari Satpol PP akan melakukan tindakan keras,” kata Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Khuzaimi, Jumat (3/5).

Ditambahkannya, khusus hotel yang melayani tamu asing atau non muslim diharapkan bisa melayani makan minum hanya untuk di dalam kamar.

Tidak boleh melayani secara terang-terangan di restorannya.

“Jadi pelayan mengantar makan dan minum ke kamar. Restoran hotel tidak boleh buka pada bulan puasa,” katanya.

Baca: Geng Luna Maya Disorot Saat Ayu Dewi Tak Diizinkan ke Resepsi Syahrini dan Reino Barack

Baca: Penentuan Awal Puasa 1 Ramadhan 1440 H Dari Muhammadiyah & NU Serentak? LAPAN Berikan Analisa

Baca: Aksi Tak Terduga Nikita Mirzani Saat Keluarga Dipo Latief Datangi Rumah Sakit Jenguk Bayinya

Baca: Jawaban Aneh Syahrini Saat Reino Barack Minta Segera Diberi Momongan, Inces Sebut Menstruasi

Ditambahkannya, aturan bagi rumah makan, restoran, warung makan atau pun rombong yang menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa itu hanya boleh buka mulai pukul 17.00 Wita.

“Kalau nekat buka di bawah pukul 17.00 Wita, tentu aparat Satpol PP akan bersikap dan melakukan tindakan,” tegasnya.

Menurut Jimmy, bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran atas peraturan daerah (perda) No 4 tahun 2005, tentang peraturan perda Kota Banjarmasin No 13 tahun 2003 tentang larangan kegiatan pada bulan puasa dan perda No 12 tahun 2016, tentang penyelenggaraan tentang hiburan dan rekreasi untuk bisa melaporkan ke Dinas Satpol PP Kota Banjarmasin dan Pemadam Kebakaran dengan nomer telepon 0511-3201260.

Soal kawasan warung yang membuka makan buruh, Jimmy menyatakan meski warung tersebut buka untuk melayani para pekerja keras diharapkan untuk tidak melayani makan di tempat, tapi dalam bentuk membungkus sehingga tertutup.

“Mari semua pihak menghormati bulan suci Ramadan. Untuk warung para kuli atau buruh, diharapkan juga melayani dalam bentuk bungkus, bukan buka warung secara terang-terangan,” tegas Jimmy.