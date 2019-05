Bali Masuk 10 Kota dengan Harga Menginap di Hotel Bintang Lima Lebih Murah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengalaman menginap di hotel bintang lima, banyak diinginkan para pejalan.

Sayangnya, tarif menginap di hotel bintang lima per malam tidak murah dan sulit untuk dijangkau.

Sebuah situs wisata Asher & Lyric melakukan survei terkait tarif menginap rata-rata di kamar hotel bintang lima yang tersebar di kota-kota dunia.

Survei ini dilakukan terhadap tarif hotel bintang lima dalam periode Desember, Maret, Juni, dan September 2018.

Dari sana maka dapat disimpulkan, 10 kota dengan tarif menginap di hotel bintang lima yang lebih murah jika dibanding dengan tarif menginap di hotel bintang lima yang berada di kota-kota lain.

Sebagai gambaran perbandingan, tarif menginap di hotel bintang lima yang berada di St Moritz, Swiss mencapai 2.107 dollar AS atau setara Rp 30 juta per malam pada musim high season atau ramai kunjungan.

Di Manila, Filipina yang termasuk dalam 10 kota dengan tarif hotel bintang lima termurah, tarif menginap di hotel bintang lima sekitar 120 dollar AS atau setara Rp 1,7 juta per malam pada musim high season.

Perbedaan yang sangat signifikan bukan? Berikut 10 kota dengan tarif menginap per malam di hotel bintang lima termurah di dunia pada musim high season atau ramai kunjungan.

Siapa tahu Anda berminat memesan saat mengunjungi kota-kota ini:

1. Manila, Filipina 120 dollar AS setara Rp 1,7 juta

2. Chennai, India 137 dollar AS setara Rp 1,9 juta

3. Dubai, Uni Emirat Arab 146 dollar AS setara Rp 2,0 juta

4. Kairo, Mesir 161 dollar AS setara Rp 2,3 juta

5. Siam Reap, Kamboja 166 dollar AS setara Rp 2,4 juta

6. Panama, Panama 174 dollar AS setara Rp 2,5 juta

7. Brussels, Brussel 175 dollar AS setara Rp 2,5 juta

8. Bali, Indonesia 180 dollar AS setara Rp 2,6 juta

9. New Delhi, India 184 dollar AS setara Rp 2,6 juta

10. Addis Ababa, Etiopia 206 dollar AS setara Rp 2,9 juta

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "10 Kota dengan Harga Menginap di Hotel Bintang Lima Lebih Murah