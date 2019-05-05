Moto2

Kondisi Terkini Pembalap Moto2 Spanyol 2019 Dimas Ekky Usai Diperiksa di Medical Center

Nasib Tragis Dimas Ekky Usai Insiden Hasil Moto2 MotoGP Spanyol 2019 Seri 4 MotoGP 2019, di sirkuit Jerez.

Kondisi Terkini Pembalap Moto2 Spanyol 2019 Dimas Ekky Usai Diperiksa di Medical Center
BT Sport
Pembalap Indonesia Dimas Ekky terkapar usai crash di tikungan 1 dan 2 Moto2 Spanyol di Sirkuit Jerez 

BANJARMASINPOST.CO.ID -  Nasib Tragis dialami pembalap Indonesia Dimas Ekky Usai Insiden Hasil Moto2 MotoGP Spanyol 2019 Seri 4 MotoGP 2019, di Sirkuit Jerez.

Dilansir dari Gridoto.com, setelah mengalami crash dan terlindas Marco Bezzecchi di awal balapan Moto2 Spanyol, Dimas Ekky langsung dibawa ke medical center untuk diperiksa.

Tidak hanya sendiri, Dimas Ekky dibawa bersama Remy Gardner untuk diperiksa dan mendapat perawatan pertama.

Dibanding Gardner yang terlihat bisa berdiri usai crash, Dimas Ekky sempat bikin publik Indonesia khawatir karena terlihat terkapar.

Tapi kenyataannya saat di medical center, malah Remy Gardner yang mengalami cedera parah.

Remy Gardner dinyatakan mengalami gegar otak karena crash ini.

Pebalap AHRT Indonesia, Dimas Ekky Pratama, berpose setelah sesi kualifikasi Moto2 di Circuit de Barcelone-Catalunya, Sabtu (16/6/2018).
Pebalap AHRT Indonesia, Dimas Ekky Pratama, berpose setelah sesi kualifikasi Moto2 di Circuit de Barcelone-Catalunya, Sabtu (16/6/2018). (AHRT)

Untuk fans Indonesia bisa tenang nih.

Dimas Ekky sendiri dinyatakan tidak mengalami cedera cukup serius.

Hanya ada sedikit cedera di engkel kaki Dimas Ekky yang dilindas oleh Bezzecchi.

Putaran keempat Moto2 MotoGP 2019 yakni MotoGP Spanyol di Jerez diwarnai insiden saat balapan baru berjalan. Dan insiden itu melibatkan pebalap Indonesia, Dimas Ekky

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Moto2
Moto2 Spanyol 2019
Dimas Ekky Pratama
Sirkuit Jerez
Marco Bezzecchi
Remy Gardner
Berita Terkait :#Moto2
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Grid.ID
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan