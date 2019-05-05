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Kondisi Terkini Pembalap Moto2 Spanyol 2019 Dimas Ekky Usai Diperiksa di Medical Center
Nasib Tragis Dimas Ekky Usai Insiden Hasil Moto2 MotoGP Spanyol 2019 Seri 4 MotoGP 2019, di sirkuit Jerez.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Nasib Tragis dialami pembalap Indonesia Dimas Ekky Usai Insiden Hasil Moto2 MotoGP Spanyol 2019 Seri 4 MotoGP 2019, di Sirkuit Jerez.
Dilansir dari Gridoto.com, setelah mengalami crash dan terlindas Marco Bezzecchi di awal balapan Moto2 Spanyol, Dimas Ekky langsung dibawa ke medical center untuk diperiksa.
Tidak hanya sendiri, Dimas Ekky dibawa bersama Remy Gardner untuk diperiksa dan mendapat perawatan pertama.
Dibanding Gardner yang terlihat bisa berdiri usai crash, Dimas Ekky sempat bikin publik Indonesia khawatir karena terlihat terkapar.
Tapi kenyataannya saat di medical center, malah Remy Gardner yang mengalami cedera parah.
Remy Gardner dinyatakan mengalami gegar otak karena crash ini.
Untuk fans Indonesia bisa tenang nih.
Dimas Ekky sendiri dinyatakan tidak mengalami cedera cukup serius.
Hanya ada sedikit cedera di engkel kaki Dimas Ekky yang dilindas oleh Bezzecchi.
Putaran keempat Moto2 MotoGP 2019 yakni MotoGP Spanyol di Jerez diwarnai insiden saat balapan baru berjalan. Dan insiden itu melibatkan pebalap Indonesia, Dimas Ekky
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