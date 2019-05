Link Live Streaming Arsenal vs Brighton di Bein Sports 1, Cek Cara Nonton Liga Inggris Malam ini

Live Streaming Arsenal vs Brighton di Liga Inggris malam ini dapat diakses di Bein Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tonton siaran langsung dan live streaming Arsenal vs Brighton di Liga Inggris malam ini di pekan 37, Minggu (5/5/2019).

Pertandingan Arsenal vs Brighton disiarkan langsung (live) beIN Sport 1.

Live Streaming Arsenal vs Brighton juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier mulai pukul 22.30 Wib.

Live streaming Arsenal vs Brighton juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Arsenal butuh kemenangan untuk menjaga peluang finis di empat besar.

Sementara itu, Brighton sedang berjuang agar tidak sampai menyusul Huddersfield dan Fulham terdegradasi dari divisi utama.

Hingga pekan 36, Arsenal berada di posisi 5 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 66 poin.

Arsenal bertekad memutus tren negatif di Liga Inggris. Arsenal menelan tiga kekalahan beruntun di ajang liga. Secara berturut-turut, Arsenal ditekuk Crystal Palace, Wolverhampton, dan Leicester City.

Gelandang Arsenal, Mesut Oezil (kiri), melakukan selebrasi setelah mencetak gol kelima timnya ke gawang Ludogorets Razgrad pada penyisihan Grup A Liga Champions di Stadion Emirates, London, Rabu (19/10/2016). Oezil, yang mencetak hat-trick dalam laga ini mendapat sambutan dari bek Hector Bellerin (tengah) dan striker Lucas Perez. (BEN STANSALL/AFP)

Link Live Streaming Arsenal vs Brighton :



Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.