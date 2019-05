LIVE beIN Sports 1! Link Live Streaming Arsenal vs Brighton, Cek Cara Nonton Liga Inggris Malam ini

Pertandingan Arsenal vs Brighton di Liga Inggris malam ini dapat diakses via live streaming Bein Sports 1 dan laman vidio.com premier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Arsenal vs Brighton di Liga Inggris malam ini di pekan 37, Minggu (5/5/2019).

Pertandingan Arsenal vs Brighton disiarkan langsung beIN Sport 1. Live Streaming Arsenal vs Brighton juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier mulai pukul 22.30 Wib. Link ada di bagian berita ini.

Live streaming Arsenal vs Brighton juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Arsenal butuh kemenangan untuk menjaga peluang finis di empat besar.

Baca: Live Streaming MNC TV! Siaran Langsung Manchester City vs Leicester City di Liga Inggris Malam Ini

Baca: Jadwal Imsak & Buka Puasa Hari Pertama, Senin (6/5) Sampai Akhir untuk Wilayah DKI Jakarta & Sekitar

Baca: Link Live Streaming Real Madrid vs Villareal di beIN Sports Xtra Malam ini, Siaran Tunda SCTV

Sementara itu, Brighton sedang berjuang agar tidak sampai menyusul Huddersfield dan Fulham terdegradasi dari divisi utama.

Hingga pekan 36, Arsenal berada di posisi 5 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 66 poin.

Arsenal bertekad memutus tren negatif di Liga Inggris. Arsenal menelan tiga kekalahan beruntun di ajang liga. Secara berturut-turut, Arsenal ditekuk Crystal Palace, Wolverhampton, dan Leicester City.

*Link Live Streaming Arsenal vs Brighton :



Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.