LIVE beIN Sports 2! Link Live Streaming Huddersfield vs Manchester United di Liga Inggris Malam ini

Pertandingan Huddersfield vs Manchester United (Man United) Liga Inggris malam ini dapat disaksikan via live streaming Bein Sports 2 dan vidio.com premier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Huddersfield vs Manchester United (Man United) di Liga Inggris malam ini di pekan 37, Minggu (5/5/2019).

Laga Huddersfield vs Manchester United akan disiarkan langsung di beIN Sport 2. Live Streaming Huddersfield vs Manchester United juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Huddersfield vs Man United juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Huddersfield vs Manchester United live Bein Sports 2 digelar di markas stadion Kirklees markas Huddersfield mulai pukul 20.00 WIB.

Manchester United tertinggal tiga poin dari Chelsea di peringkat 4. Jika ingin menembus empat besar, MU perlu memenangi dua laga tersisa sambil berharap Chelsea dan Arsenal kehilangan angka.

Head to Head Huddersfield Town vs Manchester United :

26 Des 2018, Manchester United 3–1 Huddersfield Town

03 Feb 2018, Manchester United 2–0 Huddersfield Town

21 Okt 2017, Huddersfield Town 2–1 Manchester United

Link Live Streaming Huddersfield vs Manchester United (Man United) :



Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.