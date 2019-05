Pesan Haru Jessica Iskandar Untuk El Barack Usai Dilamar Richard Kyle di Amerika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jessica Iskandar menuliskan pesan bagi putranya El Barack usai dilamar sang kekasih Richard Kyle di Amerika.

Niat awal berlibur ke Amerika penuhi undangan Disney and Pixar, Jessica Iskandar dapat kejutan dari Richard Kyle.

Kejutan Richard Kyle terlihat dalam unggahan tersebut, tampak Jessica Iskandar yang berada tepat di depan Richard Kyle.

Keduanya saling bergandengan tangan sambil memamerkan sebuah cincin yang melingkar di jari manis ibunda El Barack itu.

Terlebih, Richard Kyle menuliskan sebuah kalimat di tangannya.

"She said YES," tulis Richard Kyle.

Melansir dari media sosial Instagram Jessica Iskandar, Minggu (5/5/2019), kekasih Richard Kyle itu tampak mengunggah momen kebersamaan dengan putranya, El Barack.

Tampak Jessica Iskandar menggunakan pakaian berwarna merah muda.

Sedangkan El Barack terlihat menggunakan kemeja berwarna biru muda yang dilapisi jaket berwarna coklat.

Jessica mengunggah empat foto dalam satu feed Instagram.