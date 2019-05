Baru Saja Merilis Singel, Boyband Asal Indonesia Sudah Dutuduh Plagiat, Berawal dari Lagu ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru saja merilis sebuah singel berjudul "oD (Overdosis)", boyband Indonesia C’BOYS, tertimpa masalah.

Grup yang terbentuk pada 2017 lalu ini dituding melakukan plagiat.

Sejumlah penggemar K-pop menduga bahwa lagu terbaru C’BOYS itu telah menjiplak beberapa lagu milik boyband asal Korea Selatan.

Salah satunya adalah BTS.

Dalam kolom komentar akun Instagram mereka, seperti dikutip Kompas.com, Senin (6/5/2019), warganet menyebutkan bahwa intro "oD (Overdosis)" menyalin intro singel "Cherry Bomb" milik NCT 127.

Sementara bagian verse atau bridge-nya diduga mirip lagu Stray Kids yang berjudul "My Pace”.

Baca: Ulama Banjarmasin Berikan Amalan Doa Sepuluh Hari Pertama Ramadhan, Ini Lafaznya

Baca: Baby Shima Akui Klepek-klepek oleh Sule, Aura Bikin Tertawa Mantan Lina Penyebabnya

Baca: Ketakutan Adik Ahok BTP Saat Posting Foto Syahrini dan Reino Barack? Fifi Lety Terpaksa Lakukan Ini

Baca: Ahmad Dhani Tersingkir & Tak Lolos ke Gedung DPR karena Kalah Suara dari Rekan Partai Sendiri

Warganet juga mencurigai chorus dari "oD (Overdosis)" menggunakan instrumental yang sama dengan lagu "All Night" milik ASTRO.

Tak cuma itu, lagi C'BOYS tersebut diduga pula memiliki menjiplak "Fake Love" milik BTS untuk bagian outro.

"Jadi si Cboys ini lagunya yang judulny o.D (overdose) itu intronya (diduga) plagiat Cherry Bomb NCT127, reffny plagiat My Pace SKZ, endingnya plagiat Fake Love BTS logony plagiat BTOB," tulis seorang warganet di postingan Instagram @cboys.id.

"Please do something, they do plagiarism, their logos like @cube_official_btob intro their songs like @nct @nct127 song titles like @weareone.exo @smtown, the songs like @officialastro, tones on rap parts like @realstraykids @jypentertainment and the ending finals of songs are very similar to Fake love @bts.bighitofficial parts "Im so sick of this Fake love, fake love. They did plagiarism on their latest song, C'boys overdose," tulis yang lainnya.

Dalam perincian tentang lagu "oD (Overdosis)", hanya Fadlysams dan Purpleducktape yang diberi kredit.

Tidak disebutkan semua lagu yang diduga mereka gunakan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Boyband Indonesia C'BOYS Dituding Jiplak Lagu NCT127 hingga BTS"