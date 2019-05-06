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Hasil Akhir Garuda Select vs Leicester City U17: Brylian & Bagus Cetak Gol Skor 2-2 Modal vs Chelsea

Hasil akhir Garuda Select Vs Leicester City U-17 yang Live Streaming Supersoccer.tv di babak pertama berakhir imbang 2-2.

Hasil Akhir Garuda Select vs Leicester City U17: Brylian & Bagus Cetak Gol Skor 2-2 Modal vs Chelsea
Dok. Supersoccer
Skuad Garuda Select. 

Hasil akhir Garuda Select Vs Leicester City U-17 yang Live Streaming Supersoccer.tv di babak pertama berakhir imbang 2-2.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Garuda Select ditahan imbang 2-2 oleh Leicester City U-17 dalam laga uji coba di Inggris Senin (6/5/2019) sore.

Saling kejar gol tercipta. Dua kali Garuda Select unggul, tapi dua kali pula bisa disamakan oleh Leicester City U-17.

Tapi permainan Garuda Select sendiri terbilang apik dan jadi modal penting untuk menghadapi Chelsea di laga uji coba terakhir Sabtu (11/5/2019) mendatang.

Untuk laga melawan Leicester City ini, Garuda Select akan dilatih oleh Fakhri Husaini.

Dalam susunan pemainya, Fakhri Husaini menerapkan formasi 4-3-3.

Di posisi kiper ada Nando. Kemudian dia dikawal pay pemain belakang, Yudha, Salman, Komang dan Bagas.

Di tengah ada trio David, Brylian dan Braif.

Sementara di depan ada Supri, Zico dan Amanar.

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Garuda Select sendiri dapat mengimbangi permainan Leicester City U-17.

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Garuda Select vs Leicester City
Garuda Select
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Penulis: Rahmadhani
Editor: Didik Trio
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