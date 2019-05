Jadwal Siaran Langsung TVRI Garuda Select vs Leicester City U-17, Jelang Lawan Chelsea U-16

Jadwal Garuda Select Vs Leicester City U-17 via Live Streaming Supersoccer.tv



BANJARMASINPOST.CO.ID - SAKSIKAN! Live Streaming Garuda Select Vs Leicester City U-17 dalam laga uji coba di Inggris pada Senin (6/5/2019).

Laga Garuda Select Vs Leicester City U-17 disiarkan langsung TVRI dan my supersoccer.tv mulai pukul 17.00 WIB.

Link Live Streaming Garuda Select Vs Leicester City U-17 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs tvri & supersoccer.tv.

Skuad Garuda Select optimistis menghadapi Leicester City U-17. David Maulana dan kawan-kawan yakin bisa meraih kemenangan setelah belajar dari kesalahan melawan Arsenal U-16 pada Kamis (2/5).

Sejatinya, Garuda Select bermain sangat impresif saat melawan Arsenal karena mereka sempat mendominasi laga dan meraih dua peluang bagus pada 20 menit pertama. Sayang, kesalahan kecil yang dilakukan barisan belakang harus dibayar mahal karena Arsenal menghukumnya dengan lesakkan tujuh gol. Garuda Select hanya mampu membalas dua gol.

"Ini merupakan permainan terbaik yang pernah dilakukan tim kami. Namun kesalahan kecil dihukum dengan gol-gol itu," ujar pelatih Garuda Select, Des Walker, usai laga di lapangan Akademi Arsenal yang dikutip dari kompas.com.

Belajar dari kegagalan tersebut, para pemain diasah untuk meminimalisir kesalahan. Itu terlihat dari intensitas latihan tim menjelang laga melawan Leicester di mana Fakhri Husaini, yang didaulat menangani tim, mematangkan taktik negatif di mana para pemain harus cepat melakukan transisi ketika kehilangan bola.

"Kami harus bermain maksimal dan memberikan yang terbaik. Kami juga harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin (lawan Arsenal)," ujar Bagus Kahfi, yang ikut menyumbang gol saat melawan Arsenal, saat ditemui usai latihan di Aston Recreation Centre, Birmingham, Inggris, Minggu (5/5/2019).

Hal senada diungkapkan oleh Mochamad Supriadi dan Sutan Diego Zico. Mereka sepakat, jika pertahanan lebih solid dan mental tetap kuat, bukan mustahil Garuda Select bisa meraih kemenangan sebelum menghadapi Chelsea.

Berikut Daftar 24 nama pemain Garuda Select: