Awal Puasa, Harga Ayam Ras Potong Alami Kenaikan Hingga Rp 40.000 Per Ekor

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di awal bulan suci Ramadan, sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Banjarmasin mengalami kenaikan.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, Kamis (7/5/2019), harga ayam potong di Pasar Sentra Antasari saat ini mencapai Rp 40.000 per ekor.

"Sebulan yang lalu harga ayam per ekor dipatok Rp 21.000, kemudian naik bertahap menjadi 25.000 per ekor, kemudian menjadi Rp 28.000, naik menjadi Rp 30.000, dan naik lagi Rp 35.000 hingga menjadi Rp 40.000 per ekor," jelasnya pedagang ayam potong di Pasar Sentra Anatasari, Hj Rahmah kepada Banjarmasinpost.co.id.

Mahalnya harga ayam, berimbas pada berkurangnya pembeli di lapak Hj Rahmah.

Di hari pertama bulan puasa diakuinya tampak sepi penjualan pun menurun.

Beberapa daging ayam harus disimpan menggunakan es batu, dan kualitasnya dapat berkurang.

Untuk harga yang ditawarkannya variatif tergantung ukuran satu ekor ayam.

Yang berukuran besar seharga Rp 38.000-40.000, berukuran kecil hingga sedang dibanderol Rp 26.000-28.000.

Pasokan daging ayam tersebut didatangkan dia dari Rumah Potong Ayam (RPH) Basirih, Banjarmasin.

Yang mana RPH mendapatkan pasokan dari Pelaihari, Tanahlaut.