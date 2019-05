Link Live Streaming RCTI - Liverpool vs Barcelona Leg 2 Semifinal Liga Champion Malam Ini

Saksikan Liverpool vs Barcelona dalam leg kedua semifinal Liga Champions 2018/2019 Rabu (8/4/2019) dinihari dan disiarkan langsung dan live streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming RCTI dipanaskan laga Liverpool vs Barcelona dalam leg kedua semifinal Liga Champions 2018/2019.

Laga Liverpool vs Barcelona akan disiarkan langsung dan live streaming RCTI pada Rabu (8/5/2019) dinihari.

Live streaming Liverpool vs Barcelona via live streaming RCTI bisa disaksikan lewat laman metube.id, Vidio.com premier atau aplikasi MNC Now.

Laga Liverpool vs Barcelona dijadwalkan dihelat di Stadion Anfield mulai pukul 02.00 WIB.

Meski kini unggul agregat gol 3-0, Barcelona tahu mereka harus berhati-hati saat melawan Liverpool.

Barcelona sangat tahu bahwa keunggulan tiga gol belumlah aman, pengalaman yang mereka rasakan sendiri musim lalu.

Pada laga perempat final musim lalu, Barcelona juga sudah mengantongi keunggulan tiga gol pada partai pertama.

Tim asal Catalunya tersebut menang 4-1 atas AS Roma pada laga yang dihelat di Camp Nou.

Tiket semifinal seperti sudah ada di genggaman jelang laga kedua di kandang Roma, Stadion Olimpico.