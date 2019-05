Saksikan siaran langsung Liverpool vs Barcelona di leg kedua semifinal Liga Champions 2018/2019 Rabu(8/5/2019) dinihari via live streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - VIDEO Live Streaming RCTI Liverpool vs Barcelona Leg 2 Semifinal Liga Champion Mulai Jam 02.00 WIB

Siaran langsung dan Live streaming RCTI dipanaskan laga Liverpool vs Barcelona dalam leg kedua semifinal Liga Champions 2018/2019.

Pertandingan Liverpool vs Barcelona di Liga Champion akan disiarkan langsung dan live streaming RCTI pada Rabu (8/5/2019) dinihari.

Live streaming Liverpool vs Barcelona via live streaming RCTI bisa disaksikan lewat laman metube.id, Vidio.com premier atau aplikasi MNC Now. Laga Liverpool vs Barcelona dijadwalkan dihelat di Stadion Anfield mulai pukul 02.00 WIB.

Jelang laga Liverpool vs Barcelona, Pelatih Liverpool, Juergen Klopp sudah memiliki rencana untuk menghentikan megabintang Barcelona, Lionel Messi.

Liverpool belum berhasil menghentikan Lionel Messi pada leg pertama dengan sang megabintang masih mampu mencetak dua gol ke gawang mereka.

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp sudah memiliki rencana untuk menghentikan megabintang Barcelona, Lionel Messi, kala kedua klub saling berhadapan pada leg kedua semifinal Liga Champions di Stadion Anfield, Rabu (8/5/2019) dini hari WIB.

"Liverpool harus bisa membangun atmosfer dan menggunakannya untuk mengalahkan Barcelona," kata Klopp yang dikutip dari Mirror.co.uk melalui Bolasport.com.