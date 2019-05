Head to Head & Prediksi Skor Ajax vs Tottenham Hotspur Leg 2 Semifinal Liga Champion Live di RCTI

Agregat Ajax vs Tottenham Hotspur di Liga Champion Jelang Live Streaming RCTI

Live streaming Ajax vs Tottenham Hotspur via live streaming RCTI bisa disaksikan lewat laman metube.id, Vidio.com premier atau aplikasi MNC Now.

Laga Ajax vs Tottenham Hotspur dijadwalkan dihelat di Ajax Amsterdam arena mulai pukul 02.00 WIB.

Mauricio Pochettino mengakui bahwa kekalahan yang dialami Tottenham Hotspur dari Ajax Amsterdam disebabkan formasi yang tidak tepat.

Mauricio Pochettino tak menampik rancangan strateginya untuk Tottenham Hotspur tidak berjalan dengan baik saat menghadapi Ajax Amsterdam, Selasa (30/5/2019).

Tottenham Hotspur menelan kekalahan 0-1 dari Ajax dalam leg pertama semifinal Liga Champions, meski tampil di hadapan pendukung sendiri.

Seusai laga, Mauricio Pochettino membenarkan bahwa keputusannya membuat Tottenham Hotspur turun dengan lima bek pada awal laga berbuntut ketidakpaduan permainan.

PREDIKSI AJAX VS TOTTENHAM