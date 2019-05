Job Nyanyi Sepi Memasuki Ramadan, Endah D'Academy Memilih Aktif Menjadi ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memasuki bulan suci Ramadan, pedangdut asal Banua yakni Endah Purwaningsih atau yang dikenal dengan Endah Dangdut Academy (D'Academy) sepertinya lebih aktif mengisi job endorse produk.

Seperti diketahui, saat bulan puasa untuk job nyanyi memang akan sepi karena untuk gelaran event juga sangatlah jarang.

Apalagi finalis enam besar D'Academy 2 Indosiar ini kebanyakannya mengisi job berupa acara perkawinan atau wedding party.

"Kalau untuk off air memang belum ada karena memang saya banyak tawaran untuk wedding party," kata Endah.

Tak ingin berdiam diri, Endah pun memilih kembali menggeluti job endorse yang dipromosikannya melalui media sosial khususnya instagram.

"Untuk saat ini saya masih sering mengerjakan job endorse bermacam-macam produk. Misalnya endorse untuk jasa kecantikan, produk bayi, fashion dan sebagainya lewat instagram," jelas ibu satu anak ini.

Ditambahkan oleh Endah menerima job untuk endorse produk tersebut, bukanlah hal baru karena sudah dilakoninya di waktu normal atau di luar bulan ramadan.

"Biasanya saya juga menerima job endorse seperti ini," katanya.

Endah juga menerangkan bahwa job berupa endorse ini, hanyalah sampingan di sela-sela kesibukan menyanyi.

"Biasanya yang lebih didahulukan adalah job off air nya. Dan kalau ada endorse dikerjakan setelah off air. Dan berhubung saat ini job off air belum ada, jadi saya kerjakan job endorse," pungkasnya.

(Frans Rumbon)