Link Live Streaming RCTI - Ajax vs Tottenham Hotspurs Leg 2 Semifinal Liga Champion Malam Ini

Live Streaming RCTI Ajax vs Tottenham Hotspur di Semifinal Liga Champion Leg 2

Saksikan Ajax vs Tottenham Hotspur dalam leg kedua semifinal Liga Champions 2018/2019 Kamis (9/4/2019) dinihari dan disiarkan langsung dan live streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming RCTI dipanaskan Ajax vs Tottenham Hotspurs dalam leg kedua semifinal Liga Champions 2018/2019.

Laga Ajax vs Tottenham Hotspurs akan disiarkan langsung dan live streaming RCTI pada Kamis (9/5/2019) dinihari.

Live streaming Ajax vs Tottenham Hotspurs via live streaming RCTI bisa disaksikan lewat laman metube.id, Vidio.com premier atau aplikasi MNC Now.

Laga Ajax vs Tottenham Hotspurs dijadwalkan dihelat di kandang Ajax mulai pukul 02.00 WIB.

Tottenham Hotspur bakal menjalankan misi membalikkan defisit satu gol dari tuan rumah Ajax Amsterdam, saat bertandang ke Johan Cruyff Arena di semifinal kedua Liga Champions.

Spurs sedang dalam performa yang kurang bagus pasca-ditaklukkan oleh Bournemouth 0-1 di pekan ke-37 Liga Inggris, Sabtu (4/5/2019).

Kekalahan tersebut seolah perwujudan dari performa buruk skuat London Utara saat ini.

Dilansir BolaSport.com dari Standard, Dimitar Berbatov mengungkapkan bahwa Spurs harus bermain lebih agresif jika ingin membalikkan kedudukan di kandang Ajax.

"Saya terkejut betapa lemahnya Spurs di paruh pertama laga kandang pekan lalu, mereka membiarkan Ajax bermain-main dan tim asal Belanda tersebut bukan tim yang Anda bisa lawan dengan cara seperti itu," tutur eks bomber Tottenham itu.