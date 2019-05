Selama Ramadan 2019, Nasa Hotel Geber Paket Berbuka All You Can Eat dan Promo Kamar Rp 300 per Malam

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nasa Hotel Banjarmasin yang berlokasi di Jalan H Djok Mentaya No 8 Banjarmasin menggeber promo berbuka bertema All You Can It.

Ada dua paket yang tersedia yakni Lobby Lounge Rp 70.000, ada sejumlah menu yang sudah disediakan dan berbeda setiap harinya.

Kemudian paket Vega atau Meeting Room dibanderol Rp 80.000, konsumen bisa pilih menu dengan minimal order 25 pcs.

"Promo kamar ada tipe standard Rp 300.000 nett per malam, dan tipe superior Rp 400.000 per malam. Semua sudah termasuk sahur dan takjil untuk dua orang," jelas Sales Manager Nasa Hotel, Checil Makaminan.

Checil mengatakan, hampir semua hotel saat bulan Ramadan mengalami penurunan okupansi. Dikarenakan banyak kegiatan atau aktivitas terbatas.

Karena itu melalui beragam promo dia berharap dapat genjot okupansi Nasa Hotel. Promo tersebut berlaku hingga 4 Juni 2019.

Bagi yang ingin menginap, dari sekarang bisa menghubungi bagian reservasi dan hubungi ke nomor kontak 0511 366 6668. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)